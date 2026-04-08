「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）公式会見が８日、都内で行われた。ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝は、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝との挑戦者決定戦に臨むが、「復帰戦でやる（レベルの）相手じゃないとよく言われたり、勝つか負けるかわからないとか、いろんな予想があると思うんですけど、そんなん