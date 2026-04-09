北海道千歳市の養鶏場で鶏舎が全焼する火事があり、飼育されていたニワトリおよそ４万羽が焼け死にました。火事があったのは、千歳市駒里にある採卵用ニワトリの鶏舎です。４月８日午後７時半ごろ、近くに住む人から「付近で鶏舎が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ１０時間後に消し止められましたが、この火事で、鶏舎１棟が全焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。消防によりますとこの鶏舎ではお