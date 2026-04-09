【カイロ共同】エジプト外務省は8日、イスラエル軍によるレバノン領内への攻撃について、中東地域を「混乱に陥れようとする試みだ」などと非難した。カタール外務省もイスラエル軍の空爆を「凶悪」だと批判した。イスラエル軍はレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラ掃討を掲げ、攻撃を続けている。エジプト外務省は、地域と国際社会の関係者に対してイスラエルの「無謀で危険」なレバノン攻撃を阻止し、中東地域が「さらなる