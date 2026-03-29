子供連れの家族や外国人観光客で賑わう東京・池袋の複合商業施設サンシャインシティ。3月26日午後7時20分頃、“夢の職場”だった「ポケモンセンターメガトウキョー」で働く春川萌衣さん（21）が、ストーカー化した元交際相手の広川大起容疑者（26）に刺され、命を落とした。広川もその場で自らの首を刺して死亡した。【画像】池袋ポケセン殺人ストーカー男・広川大起容疑者の写真を見る「レジカウンターで接客しているところを襲