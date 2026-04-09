U-20女子アジアカップ女子サッカーU-20日本代表は8日、タイで行われているAFC U-20女子アジアカップのグループC第3戦を行い、オーストラリアに5-2で勝利した。“飛び級”の17歳・福島望愛が2ゴールの活躍。ネット上も驚きの声が上がった。1点を先制された日本。流れを変えたのは17歳だ。前半アディショナルタイム、スルーパスに反応してペナルティエリア内に侵入。素早い切り返しで相手ディフェンスをかわすと、右脚を振りぬい