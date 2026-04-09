空襲警報が鳴り響く緊張感の中で３月28日、ドバイワールドカップのゴール直後。逃げ切ったアメリカのマグニチュードに騎乗するジョッキーが鞭を振り上げてガッツポーズを決める傍（かたわ）らで、フォーエバーヤング（牡５歳）の背に跨る坂井瑠星騎手（28）は、うなだれたままドバイの砂に目を落としていたーー。イランとの武力衝突により、夜には空襲警報が鳴り響き、ドローンの飛来も確認されるなど、現地には緊張感が漂っていた