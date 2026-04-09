放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。主人公・豊臣秀長を演じる仲野太賀（33）は、撮影の裏側でもその役柄通りの思慮深さを見せているという。NHKでは、コロナ禍以降こんなルールが設けられているそうだ。「局内には複数の喫煙所がありますが、コロナ禍以降“入室は5人まで”とのルールがあります。テレビ局は不特定多数の人が出入りするので、当時は対策として徹底されていました」（NHK関係者）しかしコロナが収束した今では、