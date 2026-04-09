NHK連続テレビ小説『風、薫る』がスタートした。明治時代に日本最初のトレインド・ナース（正規の訓練を受けた看護師）になった女性の活躍を描く物語。主人公の一人、一ノ瀬りんを演じているのが見上愛である。【画像】『光る君へ』で見せた“平安スタイル”、“濃厚キス”が話題になった作品はキャミソール姿で…見上愛の写真をすべて見る眉が太く、唇が厚め。ひと目見たら印象に残るルックスだ。写真によってはアンニュイな