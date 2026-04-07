東京都清瀬市が「図書館」をめぐる問題で揺れている。6日、現清瀬市長である原田博美氏は記者会見を開き、2025年3月に閉館した清瀬市の旧中央図書館の再開を断念する考えを明らかにした。 清瀬市は、2025年3月に建物の老朽化や貸出者数の減少を理由に、中央図書館など計4館の閉館を決め、中央図書館では既に解体工事が始まっていた。 だが、図書館閉館に対しては一部市民からの反対の声が大きく、前清瀬市長である渋谷桂司氏への