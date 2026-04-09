タレントの黒沢年雄が９日、ブログを更新。８日のブログで立ち寄ったパン店での対応を書いたところ、炎上したため、「反響を読むと僕も若い」と反省しつつ「トランプより筋が通っていると思うが（笑）」とつづった。黒沢は８日のブログで、デパートのパン店に寄ったときの店員の対応を書いた。ブログによると、「ある時そのパン屋でいつもより少なく買い物をした」という。いつもはフィットネスクラブで駐車場のスタンプをもら