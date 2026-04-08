アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃が開始してから、すでに1カ月が経過した。4月8日、アメリカとイランは2週間の停戦に合意。ロイター通信など各社は、米陸軍の精鋭部隊「第82空挺師団」が中東地域に展開されたことを報じていた。【画像】「退役軍人に接吻をかますネエちゃんまで…」不肖・宮嶋がノルマンディーで激写した“すべての写真”を見るトランプ大統領が、この“地上最強”といわれる部隊を送り込んだ狙い