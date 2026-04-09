フィギュアスケート女子２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが８日までにＳＮＳを更新。桜ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「満開の桜を見つけるまでジョギングの会」と題すると、続けて「無事、滑り込み桜」と記した。最後は「と、めっちゃ花びら付いている様にも見えるズボンな」とコーデについて言及し、「＃まりんのふく」のハッシュタグで投稿を締めた。本田さんは満開の桜とともにコーデショ