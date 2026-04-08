6歳の息子を男手ひとつで育てる人気YouTuberが、収益化停止に追い込まれ、窮状を訴えている。「6歳の『おうきくん』と2人で暮らす『二か月のパパ』です。2018年、37歳でシングルマザーと結婚し、おうきくんが誕生しました。しかし、妊娠判明後から出産までの間に事情があり、離婚を決意しました。協議の末、親権と監護権は『二か月のパパ』が取得し、生後2カ月のおうきくんを育てることになりました。当初は実家で両親と子育て