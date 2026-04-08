きょう午後、群馬県前橋市の住宅の敷地内で、1歳の男の子が父親の運転する乗用車にひかれ、死亡しました。【写真を見る】群馬・前橋市の住宅敷地内で1歳の男の子が父親の車にひかれ死亡きょう午後2時すぎ、前橋市二之宮町で乗用車を運転していた男性から「車と1歳の子どもの事故があった」と110番通報がありました。警察によりますと、前橋市内の住宅の敷地内で、男性が乗用車を発進させた際に1歳の男の子が車にひかれたということ