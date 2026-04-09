NHKは9日、2028年の大河ドラマの制作・主演発表会見を行い、山〓賢人（31）主演でタイトルが「ジョン万」と発表した。。幕末から明治にかけて通訳、翻訳家として活動したジョン万次郎を題材とした第67作目となる。作者はNHK連続テレビ小説「ちりとてちん」（07年）「カムカムエヴリバディ」（21年）、NHK大河ドラマ「平清盛」（12年）の脚本を務めた藤本有紀氏。山〓は「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど魅力的な人」と意欲