元宮崎県知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内で宮崎県知事選挙への立候補表明記者会見を行った。東国原氏は「次期宮崎県知事選に出馬をさせていただくことになりました」と語り、出馬理由については「ひと言で言うと宮崎の衰微、衰退です」と説明した。前回２２年に知事選に出馬し落選したが、その間に「県内、全国の地方を回りながら地方の実情、問題、課題などに向き合ってきました。宮崎の衰微、衰退が止まらない