◇パ・リーグロッテ1―9オリックス（2026年4月8日京セラD）ロッテがオリックスに大敗し、今季初の4連敗となった。先発のジャクソンが6回8安打6失点と誤算。打線も相手先発・エスピノーザを攻略できず、借金3となった。球団通算では、これで4934勝4935敗408分け。前身の毎日、大毎、東京時代から積み上げてきた通算での貯金が前日7日になくなっていたが、この敗戦で初めてチームとしての“生涯借金”が1となった。パ・