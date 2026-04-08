栃木県矢板市内にあるグラウンドからナイター用照明に使われるケーブルを盗んだとして、カンボジア人の男2人が埼玉県警に逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、カンボジア国籍のソァゥト・ロッター容疑者ら2人です。警察によりますと、ソァゥト容疑者らは仲間と共謀して、2025年5月、栃木県矢板市内にある少年野球などが行われる市営の多目的グラウンドで、ナイター用照明に使われているケーブル約200メートル、時価129万