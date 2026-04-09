大谷は6回1失点で2勝目の権利を持って降板したが…【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間9日・トロント）大谷翔平投手の降板直後、ドジャースファンから悲鳴が上がっている。8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場。6回1失点で今季2勝目の権利を持って降板したものの、中継ぎ陣が打たれて一瞬にして権利が消滅。「嘘だろ……」などと嘆きの声が殺到した。大谷はやや制球に苦しみなが