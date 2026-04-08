〈花見の名所で女性にガブッ〉「歯がなかったので大きなケガはなく…」かみつき男（89）がパトカー連行中に突然死亡「ツバも吐きつけてきた」…司法解剖の結果は？集英社オンライン

兵庫県で女性に噛みついた疑いの89歳男 連行中に容態悪化、病院で死亡

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県川西市にある桜の名所での事件を集英社オンラインが伝えた
  • 女性の腕に噛みついたとして89歳の男が現行犯逮捕されたとのこと
  • 男は連行中に容態が悪化し、搬送先の病院で約1時間半後に死亡したという
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