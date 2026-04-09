高いプロ意識と「自分らしさ」を貫く強さ、そしてグラマラスなボディで人々を魅了してやまないハリウッドの最旬俳優シドニー・スウィーニー（28）。いまや現代の“セックスシンボル”とも呼ばれているが、かつては自身の体に「自信が持てなかった」そうで、「大きな胸を隠したくて縮小手術も考えた」と最近のインタビューで明かした。コンプレックスを克服した今では、体や肌を大胆に露出し、「自信を持つ大切さ」を訴えている