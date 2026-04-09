チョコミント好きにはたまらない季節が到来♡銀座コージーコーナーから、爽やかなミントの風味が楽しめる限定スイーツが登場します。軽やかな食感のミルクレープと、ザクザク食べ応えのサブレの2種類をラインナップ。ひんやりとした清涼感とチョコの甘さが絶妙に重なる、この時期だけの特別な味わいを楽しんでみてください♪ 爽やかミルクレープ♡ 「チョコミントミル