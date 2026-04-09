米大リーグのブルージェイズは8日までに、昨季まで四国アイランドリーグplus高知に所属していた金城朋弥投手（23）とマイナー契約を結んだと発表した。金城は沖縄・中部商高から日本文理大を経て昨季は高知でプレーし、18試合に登板して2勝3敗、防御率6.84だった。（共同）