1月2日、日本人2人が中国・広東省の広州白雲国際空港で、麻薬を所持していたなどとして税関当局に身柄を拘束された。在広州日本総領事館によると、同月5日に税関当局から連絡を受け、担当者が領事面会を実施。事案の詳細については、「捜査中のため2人の罪名を明らかにせず、性別も差し控える」としている。【画像】2人が拘束された広州白雲国際空港◇◇◇全国紙社会部記者が明かす。「拘束された2人のうち1人は、都内の飲