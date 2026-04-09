◆米大リーグホワイトソックス３―５オリオールズ（８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、本拠のオリオールズ戦に「２番・一塁」で先発出場し、３回に１２打席ぶりの安打となる二塁内野安打を放つも、４打数１安打１四球２三振に終わった。打率は２割５厘。第１打席、ブラディッシュの前に二ゴロに倒れ１１打席連続ノーヒットになった村上。３回、低めのシンカーを同じ