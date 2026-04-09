アメリカのサラ・ロジャーズ国務次官は7日、NNNなど一部メディアの取材に応じ、フェイクニュースなどへの対応について、発信された一定の情報を排除するのではなく、それに対抗しうる情報を提供することが重要だとの認識を示しました。アメリカ・国務省で広報担当を担うロジャーズ国務次官は7日、NNNなど一部の日本と韓国のメディアの取材に応じました。先月27日から今月2日にかけ日韓両国を訪れたロジャーズ氏は、政府高官らと意