AppleがiPhoneなど向けiOS 26.4.1とiPadOS 26.4.1をリリース！Appleは8日（現地時間）、同社が販売するスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズ向けプラットフォーム「iOS」とタブレット「iPad」シリーズ向けプラットフォーム「iPadOS」の最新バージョン「iOS 26.4.1（23E254）」および「iPadOS 26.4.1（23E254）」を提供開始したとお知らせしています。変更点はバグ（不具合）の修正のみで、セキュリティーアップデートについ