中東情勢の緊迫化でガソリン価格が高騰している韓国では、8日から車の利用制限が始まりました。韓国・ソウルでは7日、ガソリン1リットルあたりの価格が約4年ぶりに2000ウォン（日本円で220円）を超えるなど、燃料価格の高騰が続いています。こうした中、韓国政府は8日から国内約3万カ所の公営駐車場で、ナンバープレートの番号に応じ、平日は曜日ごとに利用を禁止する措置を始めました。また、公用車や公務員が車で通勤する場合に