「開演の1時間ほど前から関係者エリアの出入りがバタバタし始めたので見てみると、嵐と長く仕事をしてきた関係者が次々に入ってきました。まるで同窓会のような雰囲気でしたね」こう語るのは音楽関係者。4月1日から2日にかけて、嵐のラストツアーの東京ドーム公演が行われた。「開幕の地となった3月の札幌公演の初日には、実は嵐の歴代チーフマネージャーらが集まっていました。STARTO ENTERTAINMENTに現在でも在籍する人だけでし