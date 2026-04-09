「ファミリーコンピュータ Nintendo Classics」に、『クインティ』『ドルアーガの塔』『パックマン』の3タイトルが4月9日より追加配信された。 【画像あり】『パックマン』など3タイトルのゲーム画面 「ファミリーコンピュータ Nintendo Classics」は、Nintendo Switch Online加入者が楽しめるサービス。今回追加された3タイトルはいずれもバンダイナムコエンターテインメ