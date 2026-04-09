タレントの鈴木蘭々（50）が4月5日に自身のブログを更新し、「芸能という世界と人格破綻者」のタイトルで《あくまでも個人的な感想なんですけどなんか芸能の世界って人格破綻者を生み出す確率が高い気がします》と私見をつづった。鈴木は、人格破綻者の定義として、薬物に依存したりお酒に依存したり性に依存し過ぎたりして周りに迷惑をかける人などとしている。【もっと読む】フワちゃんは地上波、生島ヒロシはラジオで…や