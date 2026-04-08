4月7日放送の『ひるおび』（TBS系）で、MCを務めるホンジャマカ・恵俊彰が、ある陰謀論を持ち出して波紋を広げている。「この日の放送では、米航空宇宙局（NASA）が打ち上げた有人宇宙船オリオンが、地球からもっとも遠い地点に到達した話題をとりあげました。これは国際月探査プロジェクト『アルテミス計画』の一環で打ち上げられたもので、今後は月面着陸を経て、最終的には有人の火星探査が目標に掲げられています」（スポー