北朝鮮が9日、短距離弾道ミサイル（SRBM）「火星11カ」（KN−23）にクラスター弾頭を搭載して発射する実験を実施したと明らかにした。朝鮮中央通信は、国防科学院とミサイル総局が6〜8日に「重要武器体系に関する試験」を進行したと報じた。続いて「ミサイル総局弾道ミサイル体系研究所と戦闘部（弾頭部）研究所は戦術弾道ミサイル散布戦闘部戦闘適用性および子弾威力評価試験を進行した」とし「地上対地上戦術弾道ミサイル『火星1