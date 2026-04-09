声優の梶裕貴が、4月9日付で新会社「FRACTAL」を設立した。自身が代表取締役社長CEOを務め、音声AI事業と声優マネジメント事業を軸に、新たな表現領域の開拓に乗り出す。【写真】梶裕貴が思いを込めた新会社のロゴ同社は、梶が声優活動20周年を記念して立ち上げた音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」を軸とした音声AI事業、および声優マネジメント事業を展開し、表現の新たな可能性を切り拓いてく。梶は「この度、想像を