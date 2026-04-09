ジャーナリングの基本「読み返したりジャッジしたりしない」 ジャーナリングで外に出てくる心の闇や影は、汚くて、暗くて、ドロドロしているのは当たり前。 ジャーナリングの目的は、立派な文章を書くことでも、自分を向上させる反省文を書くことでもありません。心の中に溜まった闇や影を外に表すこと、ただそれだけです。 ですから、デトックス・ジャーナリングで最もやってはいけないのは、書い