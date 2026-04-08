ヤクルト・青木宣親GM（44）や元阪神の鳥谷敬氏（44）らを育てた、東京六大学リーグの早大元監督の野村徹（のむら・とおる）さんが89歳で死去した。関係者が明らかにした。早大で捕手として活躍後、社会人野球の大昭和製紙でプレー。引退後は同チームの監督として1970年の都市対抗優勝に導いた。近大付（大阪）の監督などを経て、99年から04年まで早大の監督を務め、02年春から東京六大学リーグ史上初の4連覇。昨年12月には、