4月7日、合同会社クリアースカイ（TSRコード: 137254873、京都府）の債権者が京都市内で会見した。同日に債権者が申し立てた破産（第三者破産）に関して、経緯などを説明した。会見には、多数の債権者のほか申立代理人の加藤博太郎弁護士、石戸悠太朗弁護士（加藤・轟木法律事務所）が出席した。クリアースカイの債権者が会見（TSR撮影）会見の要旨は以下の通り・クリアースカイは、「サーバー投資」を名目として一般消費者か