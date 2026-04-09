敵地ブルージェイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回96球を投げて4安打1失点と好投したが、リリーフ陣が追いつかれ今季2勝目とはならなかった。チームも3-4で敗れる中、試合後の大谷の言葉に反響が広がっている。大谷は3回1死からバーショに四球を与え、捕逸で二塁に進まれると、2死からサンチェスに適時二塁打を浴びて1点を失った。6回