ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『オールド・ボーイ』の脚本で知られるファン・ジョユンがストリーミングシリーズで初脚本を務めるオリジナル韓国ドラマシリーズ『ゴールドランド』をディズニープラスのスターにて2026年4月29日より独占配信する（全10話／毎週2話ずつ配信）。パク・ボヨンとキム・ソンチョル共演『ゴールドランド』が2026年4月29日よりディズニープラス スターで見放題独占配信開始（全10話／毎週2話ずつ配信