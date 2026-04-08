桜が開花し春めくある日、少年は忽然と姿を消した──。京都府南丹市の小学6年の安達結希くん（11）が行方不明になってから2週間以上経ったが、いまだ発見には至らず、警察や消防団などが懸命に捜索活動を続けている。【現場写真】4月7日に府警らが”本腰捜索”を行なった山林、「ひと気のない別荘地、廃墟のような建物も」失踪の経緯について、大手紙社会部記者が解説する。3月23日結希くんが行方不明に「結希くんは3月23日午