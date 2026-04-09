俳優風間俊介（42）が9日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に新木曜シーズンレギュラーとして初登場した。風間は先月、7年半にわたり月曜パーソナリティーを務めた日本テレビ系情報番組「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）を卒業したばかり。同時間帯に放送されている「ラヴィット！」への“電撃移籍”が話題になった。オープニングでMCの田村真子アナウンサーが「4月、5月、6月の木曜『ラヴィット！』シーズンレギュラー