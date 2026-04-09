8日、米ワシントンの国務省で握手を交わすNATOのルッテ事務総長（左）とルビオ国務長官/Annabelle Gordon/Sipa USA/AP（CNN）米国のトランプ大統領は北大西洋条約機構（NATO）の多くの同盟国に対して「明らかに失望している」。NATOのルッテ事務総長が8日、トランプ氏との会談後にそう述べた。これらの同盟国が米国とイスラエルによるイランへの戦争に対し、トランプ氏が望むほどの支援を行っていないことが理由だという。ルッテ氏