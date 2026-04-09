歌い手・Adoとadidasがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソング「綺羅」が4月22日に配信決定。同曲は、シンガー・ソングライターのキタニタツヤが作詞、作曲、編曲を手がけている。【動画】Ado×キタニタツヤ、日本代表ユニフォームソングでタッグCMで一部解禁今回、圧倒的な表現力と多彩な歌声で世界へ挑むAdoの姿が、サッカー日本代表が掲げる“挑戦”の姿勢と深く響き合うことから、Adoとadidasのコ