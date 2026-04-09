明日10日(金)の関東は雨が降りますが、気温は平年より高いでしょう。11日(土)は夏のような暑さになり、最高気温は東京都心で27℃、熊谷は29℃の予想です。熱中症にご注意ください。10日は断続的に雨南風が強まる今日9日(木)は湿った空気の影響で、早い所では夜から雨雲がかかるでしょう。日付が替わる頃には、広い範囲で雨が降りだしそうです。明日10日(金)は低気圧が発達しながら日本海を進むため、雨が降ったりやんだりするで