日本クレジットカード協会は4月6日、全面的キャッシュレス(以下、全面的CL)の導入に関する調査結果を発表した。調査は、クレジットカードの取り扱い加盟店1,521社(主要35業種を含む全面的CL未導入先)を対象としたWEBアンケート(以下、調査A)と、全面的CLを導入している11社への個別ヒアリング(以下、調査B)で行われた。○営業利益率改善、機会逸失は極小調査Aでは、全面的CLに移行した際の財務面の効果を算出するため、売上高、CL