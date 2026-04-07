食事を終えたはずなのに、なんとなくコーヒーを飲みながら、もう一口だけ。気づけば、焼き菓子やお菓子に手が伸びている。そんな状況に心当たりはありませんか？「満腹になるまでしっかり食べる」という人もいれば、「少し余裕を残して終えるようにしている」という人もいますが、実はその差が出やすいのは“食事中”よりも“食後”の過ごし方なのです。満腹まで食べる人は“食後の余韻”が長くなりやすい満腹になるまで食べると、