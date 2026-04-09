ホワイトハウスのレビット報道官は8日アメリカとイランによる1回目の停戦協議が11日に行われると述べました。しかしイスラエルがレバノンへの攻撃を続けていることからイランが反発を強めていて協議の先行きは不透明です。レビット報道官：協議の1回目は現地時間の土曜日の午前に行われる。我々は、直接の会談を楽しみにしているレビット報道官は会見でアメリカとイランによる協議がパキスタンのイスラマバードで現地時間の11日に