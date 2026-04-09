オマーンの沖合で目撃された船舶＝8日/Reuters（CNN）イランのイスラム革命防衛隊は9日、レバノンにおけるイスラエルの停戦違反を受け、ホルムズ海峡の海運が急速に滞り、停止に至ったと主張した。船舶追跡データの「マリントラフィック」によると、ホルムズ海峡を通過中の船は現時点では確認できない。これより前の報道では、米国とイランの間で7日に2週間の停戦合意が発効した後、ホルムズ海峡の通航が再開したと報じられていた