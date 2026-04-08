新年度となる4月1日、各社で入社式が行われ、芸能人が続々サプライズ登場して話題となった。その一方で、すでに新入社員が退職代行を依頼するケースが続出しているという。 例年この時期には退職代行サービスに新入社員からの依頼が急増。今年も同様で、ある退職代行業者では4月1日から3日の間に新入社員からの依頼が11件に上り、全体依頼数の3割を占めたそうだ。 また、ある弁護士事務所によると、新入社員Aさんは