タレントの松本明子さんが4月8日、60歳の誕生日を病室で迎えたことを自身のインスタグラムで報告しました。【写真を見る】【 松本明子 】60歳の誕生日に「還暦を病室で迎えます。50代最後の日に骨折手術痛みと格闘しております」自宅前で転倒「左足関節脱臼骨折」松本さんは「還暦を病室で迎えます。50代最後の日に骨折手術痛みと格闘しております」と投稿。誕生日直前に骨折し手術を受け、入院中であることを明かしました。